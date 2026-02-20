I timori dopo la chiusura a Feltre Hydro Extrusion sospiro di sollievo | Confermato l’impegno in Brianza

Hydro Extrusion ha deciso di mantenere le attività in Brianza dopo aver annunciato la chiusura dello stabilimento di Feltre, in Veneto. La decisione è stata presa a causa delle difficoltà economiche che hanno colpito l’azienda negli ultimi mesi, portando alla ristrutturazione in tutta Europa. La notizia ha sollevato preoccupazioni tra i lavoratori e le comunità locali. La compagnia ha rassicurato sulla continuità delle operazioni in Lombardia e ha promesso nuovi investimenti per rafforzare la presenza nel territorio. La vicenda continua a tenere banco in regione.

Dopo la pesante ristrutturazione avviata a dicembre in Europa - chiusura di cinque stabilimenti, tra i quali quello di Feltre in Veneto entro l'anno - Hydro Extrusion "conferma l'impegno in Brianza". Ieri, in Regione, Commissione Attività produttive, l'audizione del colosso norvegese dei profilati in alluminio con sede a Ornago. Il timore che il contagio "nonostante fatturati in crescita" arrivasse anche qui ha portato all'appuntamento milanese. "La fine di un pezzo importante delle attività dell'azienda nel nostro Paese indebolisce e mette in discussione la presenza della multinazionale in Italia", i timori di Fim e Fiom a fine 2025, ma le sigle non sono state invitate, solo l'Rsu.