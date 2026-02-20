Feltre bloccata | operai contestano la fuga di Hydro a rischio 300

A Feltre, in provincia di Belluno, gli operai hanno inscenato un presidio per protesta contro la fuga di Hydro, che mette a rischio 300 posti di lavoro. La causa principale riguarda il trasferimento di attività produttive all’estero, che minaccia la tenuta dell’azienda locale. I lavoratori chiedono chiarezza e risposte sul futuro dello stabilimento, che rappresenta un punto fondamentale per l’economia della zona. La tensione tra operai e dirigenza resta alta, mentre la comunità si prepara a nuove iniziative di protesta.

Hydro Feltre: Operai in Presidio, la Crisi Industriale Mette a Duro Prova il Territorio. Feltre, in provincia di Belluno, è al centro di una crescente tensione industriale. Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2026, gli operai dello stabilimento Hydro hanno impedito l’uscita di un camion carico di matrici produttive, protestando contro la decisione dell’azienda di non riattivare la produzione e di trasferire risorse verso altre sedi. La sindaca di Feltre, Viviana Fusaro, ha espresso il suo pieno sostegno ai lavoratori, denunciando una rottura del rapporto tra azienda, territorio e forza lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Hydro Feltre. Fim, Fiom, Rsu: l’azienda viola gli accordi presi e smantella il sito alla vigilia delFeltre, 10 febbraio 2026 – I dipendenti di Hydro Feltre si trovano di fronte a una decisione che sembra andare contro gli accordi firmati.

