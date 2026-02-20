I supereroi arrivano al Policlinico di Modena e portano strumenti per la Chirurgia Pediatrica

I supereroi sono entrati al Policlinico di Modena per consegnare attrezzature innovative alla Chirurgia Pediatrica. La visita ha coinvolto bambini e medici, creando un’atmosfera di allegria e speranza. Tra i personaggi dei fumetti, sono stati portati strumenti utili per interventi complessi, come macchinari per interventi mini-invasivi. La presenza dei supereroi ha anche rafforzato il morale dei piccoli pazienti in cura, offrendo un momento di svago e conforto. La donazione mira a migliorare le cure offerte ai bambini del reparto.

Il Team Enjoy replica l'iniziativa legata al carnevale, stavolta acquistando anche dei sistemi di illuminazioni per sala operatoria con il supporto di alcune imprese del territorio Anche quest'anno i supereroi hanno fatto il loro ingresso nel reparto di Pediatria del Policlinico di Modena portando con loro degli importanti strumenti al servizio della Chirurgia Pediatrica. L'iniziativa di scena oggi, venerdì 20 febbraio, ha visto come protagonista l'Associazione Team Enjoy ed è stata collegata al periodo appena terminato di carnevale, replicando un analogo momento organizzato il 4 marzo dello scorso anno.