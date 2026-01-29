Cardiochirurgia pediatrica di Taormina verso l’aggregazione al Policlinico di Catania

La Regione Sicilia ha deciso di unire le forze tra le due strutture di cardiochirurgia. La cardiochirurgia pediatrica di Taormina verrà trasferita e gestita insieme a quella degli adulti del Policlinico di Catania. La scelta mira a migliorare i servizi e ottimizzare le risorse disponibili. La decisione è stata comunicata ufficialmente e crea nuove prospettive per i pazienti e il personale sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Regione Siciliana. La Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sarà aggregata alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario di Catania. La decisione è stata comunicata dalla Regione Siciliana, che ha chiarito come il governo guidato da Renato Schifani abbia seguito le indicazioni fornite dai ministeri della Salute e dell’Economia. L’obiettivo principale è garantire la continuità operativa del centro, che per la prima volta è stato inserito ufficialmente nella Rete ospedaliera regionale. La modifica alla Rete ospedaliera. Su proposta dell’ assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, nella foto d’apertura, la giunta ha approvato una modifica parziale al documento di revisione della Rete ospedaliera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cardiochirurgia pediatrica di Taormina verso l’aggregazione al Policlinico di Catania Approfondimenti su Taormina Catania Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, M5Stelle all’attacco: “No al collegamento con Catania” La posizione del Movimento 5 Stelle sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina si fa più articolata, con Antonio De Luca che chiede un’audizione urgente all’assessora regionale alla Salute. Taormina, la Cardiochirurgia pediatrica aggregata a Catania, arriva la conferma della Regione La Regione ha confermato che la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sarà unita a quella degli adulti al Policlinico di Catania. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Taormina Catania Argomenti discussi: Paziente in attesa di un posto letto, Galluzzo (FdI) in sopralluogo al Pronto Soccorso di Barcellona: Il presidio va rafforzato; Il nuovo dg dell’Asp di Palermo in visita all’Ucciardone: Potenziare i servizi sanitari ai detenuti; Addio a Francesco Poli, storico manager della sanità siciliana. Fu determinante per la crescita dell'ospedale di Taormina; Addio a Ettore Lo Piccolo, voce storica della radio e anima del Rally di Messina. La Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina sarà aggregata al Policlinico Rodolico di CataniaTaormina resta un punto di riferimento per la cardiochirurgia pediatrica in Sicilia.La struttura sarà aggregata alla Cardiochirurgia per adulti del ... 98zero.com Cardiochirurgia pediatrica di Taormina da Messina a Catania: le richieste da RomaLa Cardiochirurgia pediatrica di Taormina torna al centro delle polemiche. Continua a far discutere la posizione della struttura, in cui confluiscono tutti i piccoli pazienti della Sicilia Orientale a ... sanitainsicilia.it Cardiochirurgia pediatrica di Taormina aggregata al Policlinico di Catania. Regione: 'seguiamo indicazioni ministeri, prioritario tenerla operativa' #ANSA x.com Las Cardiochirurgia pediatrica di Taormina non chiuderà, la Regione la accorpa al Policlinico di Catania e rivede la rete ospedaliera - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.