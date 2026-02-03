Impianto cocleare | al Policlinico di Modena un evento internazionale di chirurgia avanzata

3 feb 2026

Dal 7 al 9 febbraio il Policlinico di Modena apre le porte a un evento internazionale sulla chirurgia degli impianti cocleari. Il CUSME del nosocomio ospita il primo corso pratico e teorico dedicato a questa tecnica, con interventi in diretta e sessioni di dissezione. Esperti da tutto il mondo si riuniscono per condividere le ultime novità sulla riabilitazione uditiva.

Dal 7 al 9 febbraio prossimi il CUSME del Policlinico di Modena (secondo piano, ingresso 3) ospita il primo corso teorico-pratico chirurgico internazionale "All around Cochlear Implants: live surgery and dissection course", dedicato alla riabilitazione uditiva mediante impianto cocleare. L’evento.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

