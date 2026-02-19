Incendio Sannazaro i grandi teatri storici distrutti dalle fiamme in Italia e nel mondo

Il teatro Sannazzaro di Napoli è stato distrutto da un incendio nella notte del 17 febbraio 2026, causando danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro. Le fiamme si sono propagate rapidamente, divorando il palcoscenico e le strutture storiche dell’edificio. Questo episodio si inserisce in un lungo elenco di grandi teatri italiani e mondiali colpiti da incendi, spesso per problemi di sicurezza o manutenzione. In Italia, altri teatri storici sono stati danneggiati negli ultimi decenni, lasciando un vuoto nel panorama culturale.

Dalle Sceniche alle Ceneri: L’Incendio al Sannazzaro e la Lunga Storia dei Teatri in Fiamme. La notte del 17 febbraio 2026 ha segnato un punto dolente per la cultura napoletana: un incendio ha devastato il teatro Sannazzaro, causando danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro. La “bomboniera” della commedia napoletana, come era affettuosamente soprannominato, è ora ridotta in gran parte a un cumulo di macerie, riportando alla luce una tragica ricorrenza: la vulnerabilità dei luoghi simbolo della cultura, preda di roghi che hanno segnato la storia dell’arte e dell’architettura in Italia e nel mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sannazaro, dalla Fenice di Venezia al Petruzzelli di Bari i grandi teatri distrutti dai roghiSannazaro ha visto i grandi teatri come la Fenice di Venezia e il Petruzzelli di Bari andare distrutti dai roghi, causati spesso da incendi accidentali o negligenza.

