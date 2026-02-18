Sannazaro dalla Fenice di Venezia al Petruzzelli di Bari i grandi teatri distrutti dai roghi

Sannazaro ha visto i grandi teatri come la Fenice di Venezia e il Petruzzelli di Bari andare distrutti dai roghi, causati spesso da incendi accidentali o negligenza. In passato, l’uso di luci a gas, candele e fuochi scenici ha provocato incendi devastanti, che hanno bruciato interi edifici e cancellato spettacoli importanti. Un esempio concreto è l’incendio alla Fenice nel 1996, che distrusse gran parte della struttura.

L' incendio al teatro Sannazaro di Napoli è solo l'ultimo di una lunga serie di teatri andati a fuoco in Italia e nel mondo. Da Londra a Napoli, da Venezia a Chicago, passando per Bari, Barcellona e New York luoghi nati per divertire, educare e far sognare, sono spesso diventati trappole mortali, preda di fiamme che hanno divorato legno, paglia, stoffe e ogni decoro scenico. Nel passato luci a gas, candele, fuochi scenici e perfino cannoni teatrali hanno trasformato momenti di festa in autentici inferni, lasciando cicatrici profonde nell'immaginario collettivo. Da noi il precedente più noto in tempi recenti è quello del Teatro La Fenice di Venezia del 26 gennaio 1996. Le fiamme hanno bruciato il teatro San Carlo e il Politeama di Napoli, causando ingenti danni. Cinque anni prima ad andare a fuoco era stato, invece, il teatro Petruzzelli di Bari. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre del 1991 il Petruzzelli - che la sera prima aveva messo in scena la Norma - bruciò. Il Sannazaro di Napoli è solo l'ultimo dei teatri italiani a essere colpito da un incendio. Nel 1996 bruciò il Gran Teatro La Fenice di Venezia, nel 1991 toccò al Petruzzelli di Bari mentre nel 1936 un incendio distrusse il teatro Regio di Torino.