sannazaro dalla fenice di venezia al petruzzelli di bari i grandi teatri distrutti dai roghi

Sannazaro ha visto i grandi teatri come la Fenice di Venezia e il Petruzzelli di Bari andare distrutti dai roghi, causati spesso da incendi accidentali o negligenza. In passato, l’uso di luci a gas, candele e fuochi scenici ha provocato incendi devastanti, che hanno bruciato interi edifici e cancellato spettacoli importanti. Un esempio concreto è l’incendio alla Fenice nel 1996, che distrusse gran parte della struttura.

L’ incendio al teatro Sannazaro di Napoli è solo l’ultimo di una lunga serie di teatri andati a fuoco in Italia e nel mondo. Da Londra a Napoli, da Venezia a Chicago, passando per Bari, Barcellona e New York luoghi nati per divertire, educare e far sognare, sono spesso diventati trappole mortali, preda di fiamme che hanno divorato legno, paglia, stoffe e ogni decoro scenico. Nel passato luci a gas, candele, fuochi scenici e perfino cannoni teatrali hanno trasformato momenti di festa in autentici inferni, lasciando cicatrici profonde nell’immaginario collettivo. Da noi il precedente più noto in tempi recenti è quello del Teatro La Fenice di Venezia del 26 gennaio 1996. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

