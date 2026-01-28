Frana a Niscemi le zone più a rischio nella provincia di Viterbo

Questa mattina si sono verificati nuovi smottamenti a Niscemi, in Sicilia. La frana ha causato danni a alcune abitazioni e ha bloccato alcune strade. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a fare attenzione. Nessun ferito grave, ma la paura è alta tra chi vive nelle zone più a rischio.

La frana a Niscemi, in Sicilia, ha riacceso i riflettori sul dissesto idrogeologico in Italia e sulle aree a rischio, ricordando quanto il territorio italiano sia fragile e quanto la pianificazione urbana e territoriale sia fondamentale. Secondo il rapporto Ispra 2024, l'incremento delle aree urbanizzate a partire dal secondo dopoguerra ha portato a un aumento significativo di beni e persone esposte a pericolosità da frane e alluvioni. Il dissesto idrogeologico rappresenta una sfida rilevante per l'Italia, con impatti diretti su popolazione, centri abitati, infrastrutture, beni culturali e attività economiche.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La frana a Niscemi torna a fare paura.

Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause ... tg24.sky.it

A Niscemi, tra gli angeli della frana: «Noi non crolliamo»Viaggio nella città del Nisseno sospesa sulla frana. Migliaia di persone senza casa accolte al Palasport e in una casa di riposo. Le storie di Gabriele, ... avvenire.it

#Frana #Niscemi (CL), prosegue l’impegno dei #vigilidelfuoco nelle attività di monitoraggio dell’area e di supporto alla popolazione: nelle ultime 12 ore effettuati 70 interventi per recupero beni dalle abitazioni evacuate, operazioni in corso [ #28gennaio 10:00] x.com

Dal punto di vista geologico, la frana che ha colpito Niscemi in provincia di Caltanissetta in Sicilia è una frana a scorrimento. L'approfondimento - facebook.com facebook