La Protezione civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta meteo in alcune zone della Campania. Il rischio idrogeologico rimane alto, soprattutto in aree vulnerabili a frane e smottamenti. Le autorità invitano la popolazione a mantenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti. La situazione resta monitorata, con interventi pronti in caso di emergenza.

La Protezione civile regionale estende l’allerta meteo in Campania per frane e smottamenti nelle zone più fragili. Fino a stasera resta l’allerta gialla per temporali su tutto il territorio. In particolare, la proroga riguarda le zone 3 e 8, ovvero la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno, i Monti Picentini e il Basso Cilento. In queste aree persiste il rischio di frane, smottamenti e caduta di massi, anche in assenza di nuove precipitazioni, a causa della saturazione dei suoli. Resta invece in vigore fino alle 23.59 di oggi l’allerta meteo di livello Giallo per temporali su tutto il territorio della Campania, con possibili fenomeni localmente intensi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Allerta meteo in Campania: prorogato il rischio idrogeologico in alcune zone

Approfondimenti su Campania Allerta

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Campania Allerta

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo; Allerta meteo gialla a Napoli 4 e 5 febbraio: forte maltempo in Campania; Maltempo in Campania, prorogata fino alle 20 di giovedì 29 l'allerta meteo gialla per temporali; Allerta meteo prorogata in Campania: piogge intense fino a domani sera.

Maltempo, allerta meteo gialla prorogata in Campania: le zone interessateIl maltempo non dà tregua, questo inizio del 2026 è stata caratterizzato da piogge, venti di burrasca e nevicate. Il Sud è stato particolarmente colpito, complice il passaggio del ciclone Harry, che h ... notizie.it

Allerta meteo gialla in Campania prorogata fino alle 14 di sabato 7 febbraioProrogata fino alle 14 di domani sabato 7 gennaio l'allerta meteo in Campania: piogge sulla penisola sorrentino-amalfitana, nel Sarnese e nel Basso Cilento ... fanpage.it

Prorogata fino alle 14 di domani sabato 7 gennaio l’allerta meteo in Campania: piogge sulla penisola sorrentino-amalfitana, nel Sarnese e nel Basso Cilento facebook