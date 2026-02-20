I Rockets tornano live e si preparano a far scatenare il Palmariva Live Club

I Rockets tornano a esibirsi dal vivo dopo il successo di The Final Frontier, portando sul palco la loro energia pura. La band ha deciso di riaccendere i concerti per coinvolgere direttamente i fan, con una serie di date programmate in città importanti. La prima serata sarà al Palmariva Live Club, dove promettono di riproporre le canzoni più amate e di creare un’atmosfera coinvolgente. I membri del gruppo si preparano a far scatenare il pubblico con la loro musica dal vivo.

Dopo The Final Frontier, i Rockets tornano con un nuovo capitolo che celebra la loro anima più autentica: quella del live. Some Other Space, Some Other Live!, uscito il 20 novembre 2025, raccoglie l'energia e l'atmosfera del tour che ha riportato la band sui palchi italiani, in un'edizione numerata disponibile in triplo vinile e doppio CD. Registrato durante le date del fortunato Final Frontier Tour – che ha fatto registrare il tutto esaurito in dieci teatri italiani nell'inverno 2025 – il disco cattura la forza del palco e il calore del pubblico, cuore pulsante di ogni performance. Le voci, gli applausi e l'entusiasmo dei fan diventano parte integrante del suono, restituendo la dimensione più autentica dei Rockets.