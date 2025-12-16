LIVE Perugia-Swehly Sports Club 2-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | la squadra di Lorenzetti si avvicina alla vittoria netta! 17-11

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Swehly Sports Club nel Mondiale per club di volley 2025. La squadra di Lorenzetti si avvicina alla vittoria, con il punteggio che segna 17-11 e aggiornamenti continui sulla partita. Restate con noi per tutte le emozioni e gli aggiornamenti dal campo.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Swehly Sports Club 2-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: la squadra di Lorenzetti si avvicina alla vittoria netta! 17-11 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out dello Swehly. 21-14 Primo tempo di Solé. 20-14 Esce l’attacco di Rawad! 19-14 Ace di Ben Tara! 18-14 Primo tempo di Solé! 17-14 Schiacciata vincente di Jineefah. 17-13 Ishikawa attacca lontano dalla rete e forza troppo, palla out di metri. 17-12 In rete il servizio di Perugia! 17-11 Aween non chiude il colpo, Ben Tara può piazzare il palleggio abilmente nell’altra parte del campo, quella libanese. 16-11 Garwash piazza un’ottima parallela. 16-10 Muro a tre chiudo da Ishikawa! Ottimo punto per Perugia. 15-10 Ben Tara trova un’ottima diagonale. 14-10 Altro ottimo attacco di Nabil, che set il suo! 14-9 Pipe di Ishikawa! 13-9 Primo tempo di Nabil! 13-8 Altro colpo in seconda geniale di Simone Giannelli! 12-8 Attacco centrale da parte di Solé! 11-8 Diagonale di Rawad. Oasport.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini Video Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini Video Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini LIVE Perugia-Swehly Sports Club, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: debutto agevole contro i libici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell'esordio della Sir ... oasport.it

Perugia-Swehly Sports Club oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming - Swehly Sports Club, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley ... oasport.it

Oggi inizia il MONDIALE PER CLUB DI PERUGIA PERUGIA - SWEHLY : PARTITA IN DIRETTA NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA - facebook.com facebook

Via al Mondiale per Club 2025! Perugia in campo alle 17.30 italiane contro lo Swehly Sports Club (Libia). #BlockDevils Leggi la news su Volleyball.it o sull'APP. volleyball.it/2025/12/16/not… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.