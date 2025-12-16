LIVE Perugia-Swehly Sports Club 2-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | la squadra di Lorenzetti si avvicina alla vittoria netta! 17-11
Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Swehly Sports Club nel Mondiale per club di volley 2025. La squadra di Lorenzetti si avvicina alla vittoria, con il punteggio che segna 17-11 e aggiornamenti continui sulla partita. Restate con noi per tutte le emozioni e gli aggiornamenti dal campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out dello Swehly. 21-14 Primo tempo di Solé. 20-14 Esce l’attacco di Rawad! 19-14 Ace di Ben Tara! 18-14 Primo tempo di Solé! 17-14 Schiacciata vincente di Jineefah. 17-13 Ishikawa attacca lontano dalla rete e forza troppo, palla out di metri. 17-12 In rete il servizio di Perugia! 17-11 Aween non chiude il colpo, Ben Tara può piazzare il palleggio abilmente nell’altra parte del campo, quella libanese. 16-11 Garwash piazza un’ottima parallela. 16-10 Muro a tre chiudo da Ishikawa! Ottimo punto per Perugia. 15-10 Ben Tara trova un’ottima diagonale. 14-10 Altro ottimo attacco di Nabil, che set il suo! 14-9 Pipe di Ishikawa! 13-9 Primo tempo di Nabil! 13-8 Altro colpo in seconda geniale di Simone Giannelli! 12-8 Attacco centrale da parte di Solé! 11-8 Diagonale di Rawad. Oasport.it
