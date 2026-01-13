Il Milestone live club festeggia 19 anni | compleanno live con Alessandro Bertozzi
Il Milestone Live Club di Piacenza celebra 19 anni di attività con un evento speciale. Sabato 17 gennaio alle 21:30, il locale in via Emilia Parmense ospiterà una serata dedicata alla musica, con la partecipazione di Alessandro Bertozzi. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e musica, accompagnando il pubblico nel festeggiamento di quasi due decenni di presenza nel panorama jazz e musicale della città.
