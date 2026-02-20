I ’Promossi sposi’ dei Legnanesi Sul palcoscenico si riderà in dialetto

I Legnanesi portano in scena “Promossi sposi”, una commedia che fa ridere in dialetto. La rappresentazione nasce da un episodio divertente accaduto durante le prove, quando gli attori hanno improvvisato battute spontanee. La trama segue le avventure di una coppia alle prese con problemi quotidiani e equivoci esilaranti. Sul palco, il pubblico potrà ascoltare battute ironiche e situazioni che rispecchiano la vita di tutti i giorni. La risata è assicurata, anche grazie a qualche sketch improvvisato dagli attori.

Una commedia dialettale esilarante, che intreccia risate, emozioni e riflessioni sul valore dei sentimenti e delle relazioni. Un'opera che è un omaggio ad Alessandro Manzoni. è il nuovo spettacolo della compagnia de I Legnanesi dal titolo " I Promossi Sposi ", che arriverà in Brianza nelle prossime settimane ma che sta già registrando il tutto esaurito: la Teresa, la Mabilia e il Giovanni approderanno prima sul palco del Teatro San Rocco di Seregno per 8 date consecutive, a metà marzo, e poi per altre 3 date al Teatro San Luigi di Concorezzo a inizio maggio. Nel caso del teatro seregnese di via Cavour i posti sono già quasi tutti sold-out, per le date previste restano a disposizione soltanto pochissime poltrone.