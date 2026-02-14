LE DATE. Una commedia ricca di emozioni, equivoci e colpi di scena alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio all’8 marzo. I «Promossi Sposi» è il nuovo spettacolo de I Legnanesi, che debutta a Bergamo con una serie di date alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio all’8 marzo. Non si tratta di una rivisitazione del classico manzoniano I Promessi Sposi, ma di un omaggio brillante alla straordinaria capacità di Alessandro Manzoni di esplorare l’animo umano attraverso i suoi personaggi e i loro sentimenti più profondi. Con la regia di Antonio Provasio, il pubblico è chiamato a un viaggio emozionante tra incomprensioni e risate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - I Promossi Sposi: il nuovo spettacolo de «I Legnanesi» debutta a Bergamo

I Legnanesi continuano a portare in scena il loro spettacolo “Promossi sposi”: oltre 70 date, tra dicembre 2025 e tutto il 2026.

