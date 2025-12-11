Rafforzare i legami l’Agrigentino al centro del progetto Insieme per l’Inclusione
L’istituto Walden società cooperativa sociale onlus con sede a Menfi lancia “Insieme per l’inclusione”, un progetto che mette al centro l’agrigentino con attività dedicate all’arte, alla cultura e alla coesione sociale. L’iniziativa, ideata dal presidente Michele Buscemi, punta a valorizzare il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Tajani in India per rafforzare i legami economici, culturali e politici. Incontri con Modi e Jaishankar ilsole24ore.com/art/tajani-ind… Vai su X
In questa giornata dedicata all’Immacolata, rivolgo un pensiero speciale a tutte le persone care e a chi fa parte della nostra comunità. Che la speranza, la pace e la solidarietà possano guidare i nostri giorni e rafforzare i legami che ci uniscono - facebook.com Vai su Facebook