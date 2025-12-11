Rafforzare i legami l’Agrigentino al centro del progetto Insieme per l’Inclusione

L’istituto Walden società cooperativa sociale onlus con sede a Menfi lancia “Insieme per l’inclusione”, un progetto che mette al centro l’agrigentino con attività dedicate all’arte, alla cultura e alla coesione sociale. L’iniziativa, ideata dal presidente Michele Buscemi, punta a valorizzare il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

