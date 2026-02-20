I piccoli Comuni rappresentano una componente strategica della nostra regione

Arezzo, 20 febbraio 2026 – La decisione di investire risorse nelle zone rurali nasce dalla preoccupazione per il continuo spopolamento dei piccoli Comuni. Questi paesi, spesso con poche centinaia di abitanti, rischiano di perdere servizi essenziali e di svuotarsi completamente. La regione ha annunciato nuovi incentivi per favorire il ritorno delle famiglie e sostenere le attività locali. Si tratta di un passo concreto per mantenere vive le comunità e evitare che le aree più remote si desertifichino definitivamente.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – «I piccoli Comuni rappresentano una componente strategica della nostra regione, che dobbiamo preservare e tutelare dai fenomeni di spopolamento e abbandono». Così Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi ( Arezzo), che ieri ha preso parte agli Stati generali dei piccoli Comun i a Roma. Presenti all'incontro, insieme ad Anci Toscana, rappresentanti di altri Comuni della regione, fra i quali: Lucignano ( Arezzo), San Godenzo (Firenze), Suvereto (Livorno), Careggine, Gallicano, Pescaglia, San Romano in Garfagnana e Stazzema per la provincia di Lucca, Castellina Marittima, Chianni, Fauglia, Guardistallo e Santa Luce per la provincia di Pisa, Abetone Cutigliano e Chiesina Uzzanese per la zona pistoiese; Casole d'Elsa e Cetona per l'area senese.