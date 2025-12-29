Sport dalla Regione oltre 1 milione per i piccoli Comuni | il nuovo bando

La Regione Piemonte ha pubblicato un nuovo bando, disponibile dal 24 dicembre sul suo sito ufficiale, che mette a disposizione oltre 1,4 milioni di euro destinati a Comuni e enti locali. Questi fondi sono finalizzati a sostenere e promuovere l’attività sportiva di base nei territori piemontesi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative sportive per le comunità locali.

È stato pubblicato il 24 dicembre, sul sito della Regione Piemonte, il bando che mette a disposizione risorse per oltre 1,4 milioni di euro destinate ai Comuni e altri enti locali piemontesi per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori.Sono risorse provenienti dallo Stato per.

Torino: nel 2025 sono stati 60 gli eventi sportivi svoltisi in Provincia di Cuneo che hanno ottenuto contributi regionali dal bando dedicato. La Regione Piemonte ha dimostrato ancora una volta attenzione allo sport sostenendone gli appuntamenti per 2,2 milioni - facebook.com facebook

