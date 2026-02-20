I medici hanno organizzato un flash mob per mostrare solidarietà agli otto colleghi di Malattie infettive sotto indagine per falso ideologico. Nei giorni scorsi, alcuni di loro si sono riuniti davanti all’ospedale, portando cartelli e slogan di supporto. La protesta ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità sanitarie, che stanno seguendo attentamente la vicenda. La mobilitazione è nata come risposta alle accuse, che rischiano di compromettere la reputazione della struttura. La situazione resta sotto osservazione.

I medici nei giorni scorsi hanno espresso in un flash mob la solidarietà agli 8 colleghi di Malattie infettive indagati per falso ideologico. E il supporto arriva anche da Tiziano Carradori, direttore dell’Ausl Romagna: "Allo stato attuale io devo solo ringraziare i professionisti per l’impegno quotidiano". Carradori, ci saranno provvedimenti disciplinari? "Assolutamente no. Allo stato attuale della mia conoscenza dei fatti, che è comunque relativa perché noi non siamo stati oggetto di alcuna comunicazione, i medici si sono attenuti a una procedura esplicita pubblicizzata sul sito aziendale e adottata in seguito al protocollo sottoscritto fra Ausl e Prefettura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I medici hanno seguito la procedura concordata"

