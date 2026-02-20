I medici hanno seguito la procedura concordata
I medici hanno organizzato un flash mob per mostrare solidarietà agli otto colleghi di Malattie infettive sotto indagine per falso ideologico. Nei giorni scorsi, alcuni di loro si sono riuniti davanti all’ospedale, portando cartelli e slogan di supporto. La protesta ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità sanitarie, che stanno seguendo attentamente la vicenda. La mobilitazione è nata come risposta alle accuse, che rischiano di compromettere la reputazione della struttura. La situazione resta sotto osservazione.
I medici nei giorni scorsi hanno espresso in un flash mob la solidarietà agli 8 colleghi di Malattie infettive indagati per falso ideologico. E il supporto arriva anche da Tiziano Carradori, direttore dell’Ausl Romagna: "Allo stato attuale io devo solo ringraziare i professionisti per l’impegno quotidiano". Carradori, ci saranno provvedimenti disciplinari? "Assolutamente no. Allo stato attuale della mia conoscenza dei fatti, che è comunque relativa perché noi non siamo stati oggetto di alcuna comunicazione, i medici si sono attenuti a una procedura esplicita pubblicizzata sul sito aziendale e adottata in seguito al protocollo sottoscritto fra Ausl e Prefettura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Procedura penale riaperta per maltrattamenti su neonato, giudizio in aula dopo nuovi accertamenti mediciLa Procura ha riaperto l’indagine e ha portato in aula il caso di un neonato accusato di aver subito maltrattamenti nei primi giorni di vita.
Simone, l’uomo della montagna: la sua vita raccontata da coloro che lo hanno seguitoSimone De Cillia, 33 anni, è morto sul Monte Lussari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I medici hanno seguito la procedura concordata; Ordine dei Medici - Mettiamo in ordine le idee; Segnalazione furto timbri e ricettario del medico; Milleproroghe, ok ai medici fino a 72 anni anche nel 2026.
Crans-Montana, premio Rosa Camuna ai medici che hanno curato i feritiFontana: «Più alta onorificenza lombarda come medaglia d'oro per chi ha salvato queste vite». Bertolaso: «I ragazzi sono fuori pericolo, ma alcuni ancora in condizioni molto serie» ... msn.com
Rischiava di non suonare più, concerto speciale per i medici che lo hanno salvatoTutte e due le spalle rotte e una paura enorme: non poter più lavorare, perché fa il pianista. L'incubo però è svanito grazie alle cure ospedaliere. Fulvio Raduano, 51 anni, è stato seguito dai medici ... ansa.it
Corriere della Sera. . Lindsey Vonn è tornata a casa dopo essere stata ricoverata a seguito della caduta nella discesa a Milano Cortina. E la sorella ha pubblicato un video ironico sui social, mostrando alcuni medici dell'ospedale dove si trovava la campioness - facebook.com facebook
Gli esami medici effettuati dalla schiacciatrice Khalia Lanier, a seguito della distorsione alla caviglia destra rimediata nel corso del secondo set nel match di domenica contro la Igor Gorgonzola Novara, non hanno evidenziato lesioni ossee. La schiacciatrice a x.com