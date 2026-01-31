Procedura penale riaperta per maltrattamenti su neonato giudizio in aula dopo nuovi accertamenti medici

La Procura ha riaperto l’indagine e ha portato in aula il caso di un neonato accusato di aver subito maltrattamenti nei primi giorni di vita. La Corte d’assise ha avviato un nuovo processo, dopo aver fatto nuovi accertamenti medici che potrebbero cambiare le carte in tavola. I genitori sono sotto inchiesta e l’attenzione si concentra ora sulle risultanze degli approfondimenti medici.

Un nuovo processo penale è iniziato davanti alla Corte d'assise dopo la riapertura dell'inchiesta su presunti maltrattamenti subiti da un neonato nei primi giorni di vita. L'udienza si svolge a Roma, in un'aula dove si confrontano nuovi esiti di accertamenti medici che hanno portato a ripensare la valutazione iniziale del caso. I fatti risalgono a pochi mesi fa, quando le autorità hanno ricevuto segnalazioni da parte di operatori sanitari che avevano notato segni di trauma sul corpo del bambino, subito dopo il parto. L'indagine, inizialmente archiviata per mancanza di prove concrete, è stata riaperta dopo l'analisi di immagini radiologiche e referti di esperti indipendenti che hanno evidenziato lesioni compatibili con un'azione violenta, non spiegabile con cause naturali o accidentali.

