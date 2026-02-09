Napoli-Como McTominay a riposo | Conte sceglie Elmas

Questa sera il Napoli affronta il Como in Coppa Italia. McTominay non scende in campo e resta in panchina, mentre il tecnico Conte decide di dare spazio a Elmas. La partita diventa un’occasione per far rifiatare alcuni giocatori e testare le alternative in vista delle prossime sfide.

La Coppa Italia diventa l’occasione per tirare il fiato. In vista della sfida contro il Como, Antonio Conte ha scelto la linea della prudenza e ha deciso di concedere un turno di riposo a Scott McTominay. Una gestione programmata, dettata dalle condizioni fisiche del centrocampista scozzese e dalla necessità di preservarlo per gli impegni più ravvicinati. Come racconta il Corriere dello Sport, McTominay convive da tempo con un fastidio che lo accompagna dall’inizio dell’anno, controllato finora grazie al lavoro dello staff medico e alla disponibilità del giocatore a stringere i denti:“Un problema che, come svelato da Conte, lo tormenta dall’inizio dell’anno e che il giocatore è riuscito a gestire con il supporto dello staff medico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Ecco le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli, con Mister Conte che conferma la formazione e McTominay in campo, affiancato a Elmas a centrocampo.

