Rio de Janeiro, conosciuta come la “Cidade Maravilhosa”, affascina con i suoi contrasti evidenti. La città brilla con le sue spiagge affollate e il Carnevale spettacolare, ma nasconde anche zone rischiose e problemi sociali. I quartieri più vivaci si alternano a zone abbandonate, creando un quadro complesso. Le strade affollate di musica e colori si mescolano a momenti di tensione. Chi visita Rio si trova immerso in un mix di emozioni, tra meraviglia e preoccupazione. La città continua a sorprendere con la sua natura multiforme.

di Matteo Donelli Contraddittoria. Splendente, divertente e colorata. Violenta, pericolosa e tetra. Un magnete per me. Me ne sono innamorato dal mio primo viaggio per poi tornarci ben ventidue volte. È diventata una mia seconda casa dopo aver vissuto all'interno della favela Rocinha per più di due mesi, grazie a una Onlus umanitaria che mi ha ospitato e ha abbracciato il mio progetto giornalistico. Da questa esperienza a Rio de Janeiro è nato il libro 'Brazil, diario dell'altro mondo' che ha racchiuso le emozioni raccolte tra il calore della gente e i paesaggi straordinari. La ' Cidade Maravilhosa ', è fisica e culturale.

© Quotidiano.net - I colori di Rio de Janeiro. La ’Cidade Maravilhosa’ regala emozioni infinite

