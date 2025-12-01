Rio de Janeiro la vittoria del Flamengo si trasforma in guerriglia urbana
A Rio de Janeiro la festa per la vittoria del Flamengo nella Copa Libertadores si è trasformata in una scena di caos e violenza. Migliaia di tifosi erano scesi in strada per celebrare il trionfo della squadra, ma la parata è degenerata quando alcuni gruppi hanno cercato di superare le barriere di sicurezza. La polizia è intervenuta con proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere la folla, mentre i vigili del fuoco hanno soccorso diversi feriti. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo brasiliano Lance!, almeno due persone sono state trasportate in barella.La Polizia Militare di Rio ha spiegato che l'intervento si è reso necessario per garantire il passaggio sicuro del corteo dei giocatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
