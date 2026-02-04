Hyundai Ioniq 9 | test internazionali dimostrano eccellente livello di sicurezza

La Hyundai Ioniq 9 ha superato con successo i test di sicurezza internazionali. Le prove hanno confermato che il nuovo modello è affidabile e sicuro, rafforzando la sua posizione nel mercato delle auto elettriche. La casa coreana si appresta a lanciare un'auto che punta molto sulla protezione di chi la guida.

**Hyundai Ioniq 9: il test internazionale conferma la vocazione alla sicurezza** Nel cuore dell’evoluzione del settore automobilistico, la Hyundai Ioniq 9 sta emergendo come un modello di innovazione e affidabilità. Con un livello di sicurezza superiore a quello richiesto da molti standard internazionali, il nuovo SUV elettrico è stato sottoposto a una serie di prove rigorose in vari paesi, che ne hanno confermato l’eccellenza. I test condotti negli Stati Uniti, in particolare, hanno ottenuto un punteggio perfetto in classifiche internazionali, tra cui l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) con la designazione “TOP SAFETY PICK+” e la Euro NCAP, che lo ha assegnato cinque stelle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni, ha ottenuto i più alti riconoscimenti di sicurezza a livello mondiale.

Maxi Mobility, startup italiana innovativa, amplia il proprio parco taxi con l’ingresso della Hyundai IONIQ 5, simbolo di mobilità sostenibile e tecnologia avanzata.

