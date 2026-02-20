Hub di Prossimità aperta la raccolta di manifestazioni di interesse per l’accordo di partenariato
Il Comune ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse per l’accordo di partenariato degli Hub di Prossimità, coinvolgendo aziende di San Leonardo, Montanara e Pablo. La scelta mira a rafforzare il rapporto tra enti pubblici e imprese locali, sostenendo le attività nei quartieri. Le aziende interessate devono presentare la loro candidatura entro il 15 maggio, indicando come intendono collaborare per migliorare i servizi e le opportunità di vicinato. La decisione punta a favorire iniziative pratiche e concrete sul territorio.
Gli Hub di prossimità sono aree pensate per rafforzare l’identità dei quartieri e sostenere l’economia locale attraverso attività commerciali, pubblici esercizi e servizi. Per definire gli ambiti di intervento è necessario un accordo di partenariato stabile tra Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna e soggetti interessati: un’intesa formale che consente una collaborazione continuativa e strutturata nel perseguimento di obiettivi condivisi. L’adesione all’accordo è requisito indispensabile per accedere agli incentivi previsti dai bandi regionali. “L’avvio di questa manifestazione di interesse – afferma l’assessora alla Rigenerazione urbana Chiara Vernizzi – rappresenta un passo decisivo per costruire gli Hub di prossimità nei quartieri San Leonardo, Montanara e Pablo, sulla falsariga di quanto già effettuato con l’Hub centro storico, riconosciuto lo scoro anno.🔗 Leggi su Parmatoday.it
