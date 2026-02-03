Hub di prossimità percorso di partecipazione

Il Comune di Bertinoro ha avviato un progetto per creare un hub di prossimità nel centro storico. Grazie a un finanziamento regionale, l’amministrazione sta lavorando a uno studio di fattibilità per trasformare il cuore del paese in un punto di riferimento più accessibile e funzionale. Il percorso si inserisce nel piano regionale approvato quest’anno e mira a coinvolgere la comunità nella definizione del futuro della zona.

Grazie all'ottenimento di un finanziamento regionale, il Comune di Bertinoro ha avviato il percorso 'Verso un Hub per Bertinoro', finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità per il riconoscimento di un Hub di prossimità coincidente con il centro storico del capoluogo, come previsto dalla Legge regionale 12 del 2023 dell'Emilia-Romagna. Lo studio, avviato nel dicembre 2025 e in programma fino a marzo, rappresenta il primo passaggio necessario per candidare ufficialmente Bertinoro come Hub di prossimità. L'iniziativa si inserisce nelle politiche regionali di sostegno alla riattivazione dei centri urbani, attraverso azioni mirate alla valorizzazione economica e sociale del territorio e al rafforzamento del tessuto commerciale e dei servizi di prossimità.

