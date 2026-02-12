google meet elimina il caos della condivisione dello schermo con una nuova funzione

Google Meet introduce una nuova funzione che semplifica la condivisione dello schermo durante le riunioni. Con questo aggiornamento, gli utenti potranno gestire meglio i contenuti condivisi, evitando il caos che spesso si crea durante le presentazioni. La novità permette di avere una maggiore flessibilità visiva e favorisce una collaborazione più fluida tra partecipanti di diverse zone geografiche.

l’aggiornamento di google meet migliora significativamente la gestione dei contenuti condivisi durante le riunioni, offrendo maggiore flessibilità visiva e una collaborazione continua tra i partecipanti in diversi contesti geografici. l’attenzione si concentra sull’esperienza dell’utente, che può restare presente nell’incontro mentre osserva gli elementi condivisi senza distrazioni inutili. condivisione contenuti in google meet ora apribile in una nuova finestra. nelle sessioni virtuali, la condivisione di media può interrompere l’attenzione generale. con la nuova funzione, è possibile aprire i contenuti condivisi in una finestra separata, facilitando la visualizzazione contemporanea della presentazione e dei volti dei partecipanti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

