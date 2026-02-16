Honor Magic V6 si mostra in immagini dal vivo prima del lancio, lasciando intravedere un design elegante e innovativo. La casa produttrice ha deciso di svelare alcuni dettagli del nuovo smartphone pieghevole, che sarà presentato al Mobile World Congress 2026. Tra le immagini condivise, si nota un display curvo e materiali di alta qualità, pensati per attirare gli appassionati di tecnologia.

honor magic v6 si presenta come una proposta premium nel segmento pieghevole, pronta al debutto al mwc 2026. il dispositivo, erede del magic v5, è anticipato da un design estremamente snello e da migliorie che riguardano sia l’estetica sia le prestazioni, con un focus su poter offrire un’esperienza avanzata agli utenti professionali e agli appassionati di tecnologia. honor magic v6 design details. profilo e materiali. gli elementi trapelati indicano un foldable dal profilo ultrasottile, con una struttura in metallo evidente sul contorno e linee di antenna visibili sul margine laterale. il profilo meno ingombrante rispetto ai modelli precedenti contribuisce a una presa più comoda e a una gestione più efficace della chiusuraapertura. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Honor magic v6 design svelato in immagini dal vivo prima del lancio

