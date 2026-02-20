Home Sweet Home recensione | un adattamento mediocre che tradisce il videogioco originale
Abbiamo visto Home Sweet Home: La Rinascita, film di co-produzione ThailandiaUSA disponibile su Prime Video dal 5 febbraio 2026. Questa è la nostra recensione. Diretto da Steffen Hacker e Alexander Kiesl, il film non è altro che l’adattamento cinematografico dell’omonimo videogame del 2017 pubblicato da Yggdrazil Group. Nel cast spiccano i volti di Michele Morrone, William Moseley e Urassaya Sperbund. Un poliziotto americano in vacanza a Bangkok con la moglie thailandese e la figlia viene coinvolto in un caos demoniaco dopo una strage in un centro commerciale. Possessioni, dimensioni parallele, mostri e un villain occultista (Michele Morrone) che vuole aprire le porte dell’inferno.🔗 Leggi su Universalmovies.it
