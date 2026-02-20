Hojlund a Napoli si è integrato bene | è il miglior marcatore in Serie A dei centravanti nuovi arrivati
Rasmus Hojlund si è adattato rapidamente al Napoli, diventando il miglior marcatore tra i nuovi attaccanti arrivati in questa stagione. La sua presenza in campo si fa sentire, grazie a gol decisivi e a un inserimento rapido nel reparto offensivo. Diverse squadre hanno cambiato il loro centravanti, ma il danese ha già lasciato il segno, contribuendo con alcune reti importanti. La sua integrazione si rivela un elemento chiave per la squadra partenopea.
In Serie A diverse squadre hanno cambiato in estate (ma anche in inverno) il loro centravanti titolare, di riferimento. Ma quali sono stati i più prolifici? Il Napoli ha preso Rasmus Hojlund a fine mercato estivo, dopo l’infortunio di Romelu Lukaku in ritiro. Le statistiche gol premiano Hojlund. E proprio il danese è in vetta ai marcatori nuovi arrivati, con 8 gol finora. Seguono Nikola Krstovic dell’Atalanta (prossima avversaria degli azzurri) e Gift Orban del Verona con 7 reti. Sul podio, anche Lorenzo Colombo del Genoa, a quota 6 reti. Donyell Malen, arrivato a Roma il mese scorso, è già a 5 gol.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
