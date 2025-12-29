Hojlund versione Lukaku | il Napoli scopre il suo centravanti totale

Il Napoli sta scoprendo un nuovo profilo di attaccante con Hojlund, che si sta dimostrando un centravanti completo e versatile. La sua presenza in campo sta influenzando positivamente il rendimento della squadra, offrendo nuove soluzioni offensive e un equilibrio tattico. Con il suo sviluppo, il club si avvicina a consolidare un reparto avanzato capace di rispondere alle sfide della stagione.

Il paragone di Gazzetta: "Questo Hojlund come il Lukaku devastante di Conte all'Inter" - Anzi no: Rasmus sembra proprio il Romelu prima maniera, quello che Antonio Conte pretese per dare corpo e potenza al suo progetto Inter e che ... tuttonapoli.net

Corriere dello Sport: “Napoli ha trovato il suo Ras” - Il calcio evolve, ma alcune certezze restano immutabili: avere un centravanti spietato semplifica tutto. napolipiu.com

“RE RASMUS”. Hojlund in versione mostro, quasi doppia cifra. Napoli ha trovato il suo Ras @ilnapolionline x.com

Antonio Conte versione condottiero Scudetto, Supercoppa e un Napoli che si costruisce la strada da solo «Se non c’è una strada, bisogna farla»: lavoro, sacrificio e identità E con Hojlund in crescita, il viaggio continua #Napoli #Conte #Scudetto - facebook.com facebook

