Hojlund versione Lukaku | il Napoli scopre il suo centravanti totale

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta scoprendo un nuovo profilo di attaccante con Hojlund, che si sta dimostrando un centravanti completo e versatile. La sua presenza in campo sta influenzando positivamente il rendimento della squadra, offrendo nuove soluzioni offensive e un equilibrio tattico. Con il suo sviluppo, il club si avvicina a consolidare un reparto avanzato capace di rispondere alle sfide della stagione.

C’è un attaccante che sta cambiando volto al Napoli e che, partita dopo partita, sta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

hojlund versione lukaku il napoli scopre il suo centravanti totale

© Forzazzurri.net - Hojlund versione Lukaku: il Napoli scopre il suo centravanti totale

Leggi anche: Capello: «Napoli da scudetto con Hojlund e Lukaku, ma l’Inter è la più completa. Roma, serve un vero centravanti»

Leggi anche: Hojlund, da promessa a caso aperto: il Napoli aspetta il suo risveglio mentre torna l’ombra di Lukaku

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milan, il mercato fa flop. Che abisso tra Hojlund e la coppia Nkunku-De Winter; Napoli-Bologna 2-0, pagelle e tabellino: uragano Neres, Hojlund in versione guerriero, Heggem e Lucumi nel caos; Cremonese-Napoli 0-2: doppietta di Hojlund, Conte chiude il 2025 al terzo posto; Caressa: “Hojlund ricorda il primo Lukaku dell’Inter, ma ora è più raffinato”.

hojlund versione lukaku napoliHojlund versione Lukaku: il Napoli scopre il suo centravanti totale - Hojlund versione Lukaku: il Napoli scopre il suo centravanti totale C’è un attaccante che sta cambiando volto al Napoli e che, partita dopo partita, sta ... forzazzurri.net

hojlund versione lukaku napoliIl paragone di Gazzetta: "Questo Hojlund come il Lukaku devastante di Conte all'Inter" - Anzi no: Rasmus sembra proprio il Romelu prima maniera, quello che Antonio Conte pretese per dare corpo e potenza al suo progetto Inter e che ... tuttonapoli.net

hojlund versione lukaku napoliCorriere dello Sport: “Napoli ha trovato il suo Ras” - Il calcio evolve, ma alcune certezze restano immutabili: avere un centravanti spietato semplifica tutto. napolipiu.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.