Hojlund versione Lukaku | il Napoli scopre il suo centravanti totale
Il Napoli sta scoprendo un nuovo profilo di attaccante con Hojlund, che si sta dimostrando un centravanti completo e versatile. La sua presenza in campo sta influenzando positivamente il rendimento della squadra, offrendo nuove soluzioni offensive e un equilibrio tattico. Con il suo sviluppo, il club si avvicina a consolidare un reparto avanzato capace di rispondere alle sfide della stagione.
C’è un attaccante che sta cambiando volto al Napoli e che, partita dopo partita, sta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Capello: «Napoli da scudetto con Hojlund e Lukaku, ma l’Inter è la più completa. Roma, serve un vero centravanti»
Leggi anche: Hojlund, da promessa a caso aperto: il Napoli aspetta il suo risveglio mentre torna l’ombra di Lukaku
Milan, il mercato fa flop. Che abisso tra Hojlund e la coppia Nkunku-De Winter; Napoli-Bologna 2-0, pagelle e tabellino: uragano Neres, Hojlund in versione guerriero, Heggem e Lucumi nel caos; Cremonese-Napoli 0-2: doppietta di Hojlund, Conte chiude il 2025 al terzo posto; Caressa: “Hojlund ricorda il primo Lukaku dell’Inter, ma ora è più raffinato”.
Hojlund versione Lukaku: il Napoli scopre il suo centravanti totale - Hojlund versione Lukaku: il Napoli scopre il suo centravanti totale C’è un attaccante che sta cambiando volto al Napoli e che, partita dopo partita, sta ... forzazzurri.net
Il paragone di Gazzetta: "Questo Hojlund come il Lukaku devastante di Conte all'Inter" - Anzi no: Rasmus sembra proprio il Romelu prima maniera, quello che Antonio Conte pretese per dare corpo e potenza al suo progetto Inter e che ... tuttonapoli.net
Corriere dello Sport: “Napoli ha trovato il suo Ras” - Il calcio evolve, ma alcune certezze restano immutabili: avere un centravanti spietato semplifica tutto. napolipiu.com
“RE RASMUS”. Hojlund in versione mostro, quasi doppia cifra. Napoli ha trovato il suo Ras @ilnapolionline x.com
Antonio Conte versione condottiero Scudetto, Supercoppa e un Napoli che si costruisce la strada da solo «Se non c’è una strada, bisogna farla»: lavoro, sacrificio e identità E con Hojlund in crescita, il viaggio continua #Napoli #Conte #Scudetto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.