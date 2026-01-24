Hojlund è il miglior marcatore dal 2015 nelle sfide tra Napoli e Juventus

Domani alle 18, allo Stadium di Torino, si disputerà Juventus-Napoli. Nell’andata, gli azzurri hanno ottenuto una vittoria per 2-1, grazie a una doppietta di Rasmus Hojlund. Da allora, Hojlund si distingue come il miglior marcatore nelle sfide tra le due squadre dal 2015, confermando il suo ruolo di protagonista nelle recenti sfide tra Napoli e Juventus.

Domani alle 18 ci sarà Juventus-Napoli, allo Stadium di Torino. Gli azzurri all’andata avevano vinto 2-1 grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund. Di seguito, le statistiche del match pubblicate dall’Ssc Napoli: I precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino sono 87: bilancio di 55 vittorie della Juventus (I’ultima per 1-0 nella Serie A 202323), 23 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Serie A 202425) e 9 successi del Napoli (l’ultimo per 0-1 nella Serie A 202223). Juventus-Napoli è stata per entrambe la prima gara in Serie A a girone unico: il 6 ottobre 1929 vittoria bianconera a Torino per 3-2. Napoli senza reti nelle ultime due gare in casa della Juventus: l’ultima firmata da Raspadori nella Serie A 202223. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Argomenti discussi: Gol, assist, centralità... Come cresce Hojlund. L'assenza di Lukaku non spaventa più; Hojlund cerca il rilancio contro la Juventus: l’ultimo goal con il Napoli a fine dicembre, poi un mese di digiuno; Hojlund il migliore, voti e pagelle: Un po' Lukaku e un po' Cavani, un suv da 500 cavalli; Napoli, c’è anche Romelu Lukaku. Hojlund: L’ho sempre studiato,spero presto di giocare con lui.

