La Libertas Forlì ottiene due punti importanti nella serie A di hockey in linea, superando l’Asiago Vipers ai rigori con il punteggio di 5-4. La sfida, intensa e combattuta fino all’ultimo, conferma la crescita della squadra e il valore delle prestazioni offerte. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e sottolinea la qualità del campionato italiano di hockey in linea.

Sono due punti d’oro, quasi di platino, quelli che la Libertas Forlì conquista in via Ribolle battendo la corazzata Asiago ai rigori 5-4. I ragazzi di coach Frizzera, contro ogni pronostico, riescono a tenere in mano il pallino del gioco e a farsi vedere spesso davanti al portiere ospite. Asiago non sta a guardare ma Facchinetti, ex di turno, ricorda agli ex compagni di essere sempre al top. Cimatti porta in vantaggio i suoi, poi più nulla fino all’intervallo. Ustignani raddoppia e Cimatti, non par vero, fa 3-0. Asiago a quel punto accorcia e Cimatti riallunga col tris personale, poi però i Vipers si portano a una lunghezza: 4-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey in linea serie A. Due punti d’oro per la Libertas. Battuti ai rigori gli Asiago Vipers

