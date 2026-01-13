Hockey in linea serie A Due punti d’oro per la Libertas Battuti ai rigori gli Asiago Vipers
La Libertas Forlì ottiene due punti importanti nella serie A di hockey in linea, superando l’Asiago Vipers ai rigori con il punteggio di 5-4. La sfida, intensa e combattuta fino all’ultimo, conferma la crescita della squadra e il valore delle prestazioni offerte. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e sottolinea la qualità del campionato italiano di hockey in linea.
Sono due punti d’oro, quasi di platino, quelli che la Libertas Forlì conquista in via Ribolle battendo la corazzata Asiago ai rigori 5-4. I ragazzi di coach Frizzera, contro ogni pronostico, riescono a tenere in mano il pallino del gioco e a farsi vedere spesso davanti al portiere ospite. Asiago non sta a guardare ma Facchinetti, ex di turno, ricorda agli ex compagni di essere sempre al top. Cimatti porta in vantaggio i suoi, poi più nulla fino all’intervallo. Ustignani raddoppia e Cimatti, non par vero, fa 3-0. Asiago a quel punto accorcia e Cimatti riallunga col tris personale, poi però i Vipers si portano a una lunghezza: 4-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Hockey, colpaccio della Libertas contro la seconda della classe: Asiago Vipers ko ai rigori
Leggi anche: Hockey ghiaccio: Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League
I Fox riscrivono la storia dell'hockey inline: prima vittoria contro il Milano in serie A; Solo due vittorie in trasferta nella 14ª giornata di Serie A 2025/26; Montecchio-Correggio e Scandiano-Pumas, le due sfide più importanti del weekend di Serie A2; Heated Rivalry, arriva anche in Italia la serie tv sulla storia di sesso e amore nel mondo dell’hockey: preparate i popcorn e mandate a letto i bambini!.
Hockey in linea serie A. Due punti d’oro per la Libertas. Battuti ai rigori gli Asiago Vipers - Sono due punti d’oro, quasi di platino, quelli che la Libertas Forlì conquista in via Ribolle battendo la corazzata ... msn.com
Hockey in linea serie A. Libertas, altra sconfitta - Dopo il passo avanti, nonostante la sconfitta, in casa della capolista Vicenza, contro la seconda della classe Milano la Libertas Forlì ne compie uno deciso indietro, battuta in casa 2- ilrestodelcarlino.it
Hockey in linea serie a. Vano il gol di Cimatti. Poi Warpigs ko in casa - 3 al pattinodromo di via Ribolle al cospetto dei Kraken Camaiore, a discapito dei 36 tiri tentati dai biancoblù. ilrestodelcarlino.it
Hockey Arena Shuttle – Linea navetta In occasione degli eventi olimpici è stata attivata una nuova linea navetta dedicata, sperimentata in questi tre giorni, per collegare la stazione di Rogoredo con il palazzetto dell’Hockey Arena. Linea 163 direzione Pal - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.