Hockey ghiaccio vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League
Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. Sei match in programma con entrambe le compagini di casa nostra sul ghiaccio. Bolzano vince contro Innsbruck, mentre Val Pusteria piega Vienna al supplementare. BOLZANO-INNSBRUCK 3-1 Sono gli austriaci a sbloccare il punteggio con Klassek al 7:00, quindi la risposta degli altoatesini arriva nel secondo periodo. Bradley pareggia i conti al 28:14 con la rete dell’1-1, quindi Gersich piazza il sorpasso al 33:34. Nel finale arriva anche il 3-1 a firma di Bradley ad un secondo dalla fine. VALPUSTERIA-VIENNA 2-1 dopo overtime. 🔗 Leggi su Oasport.it
