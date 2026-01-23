L'attrice di Lizzie McGuire ha raccontato che Mae, 4 anni, le ha chiesto il motivo di una sequenza che ha ritenuto inverosimile. Hilary Duff è stata intervistata da Vanity Fair e le sono state mostrate alcune delle scene più iconiche della sua carriera. Quando è arrivato il momento di A Cinderella Story, in cui Sam, il suo personaggio, condivide una scena con Austin (Chad Michael Murray), Duff ha svelato un aneddoto. L'attrice ha raccontato la reazione della figlia Mae, 4 anni, rispetto ad un particolare dettaglio della trama del film uscito nel 2004, che non l'ha convinta affatto. Durante la visione del film, Mae ha posto una domanda diretta a sua madre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

A Cinderella Story, la figlia di Hilary Duff perplessa: Come fa a non riconoscerti?L'attrice di Lizzie McGuire ha raccontato che Mae, 4 anni, le ha chiesto il motivo di una sequenza che ha ritenuto inverosimile. movieplayer.it

Cinderella Story, la costumista esprime dubbi sulla scena della maschera: Come fa a non saperlo?Anche la costumista di Cinderella Story Denise Wingate ha commentato la scena del ballo in maschera, esprimendo la forte perplessità a distanza di vent'anni. Sono trascorsi vent’anni da quando ... comingsoon.it

«La mia bambina di 4 anni ha guardato questo film e ha notato anche lei qualcosa del tipo: 'come fa a non capire che sei tu sotto quella maschera '» ha raccontato Hilary Duff, ricordando una scena di A Cinderella Story durante una chiacchierata con Vanity F - facebook.com facebook