Heated Rivalry ha diviso la comunità queer Ma è raro vedere così tante scene tra uomini in una serie mainstream

Heated Rivalry, la serie canadese che ha diviso la comunità queer, arriva anche in Italia su HBO Max, portando sullo schermo scene tra uomini che raramente si vedono in produzioni mainstream. La serie, che ha conquistato rapidamente pubblico in Nord America durante le festività natalizie, si distingue per la sua rappresentazione schietta e senza filtri di relazioni maschili, attirando l'attenzione di milioni di utenti sui social e creando discussioni acceso tra sostenitori e detrattori.

Arriva anche in Italia su HBO Max la serie tv canadese Heated Rivalry che ha avuto un successo immediato oltre che imprevisto sotto Natale, oltre che imprevisto, in Usa e Canada e da qualche mese sta letteralmente invadendo le bacheche e le timeline social di milioni di utenti. La storia, basata sui primi due volumi della serie di libri scritti da Rachel Reid Game Changers, è abbastanza semplice: due ragazzi uno russo bisessuale, Ilya Rozanov, e uno gay canadese di madre asiatica (e con caratteristiche dello spettro autistico), Shane Hollander, sono i talentuosi giovani capitani di due squadre di hockey, acerrimi rivali, che si innamorano nel lungo giro di 9 anni passando da una relazione di tipo quasi solo sessuale, fatta di furtivi incontri occasionati dalle partite disputate dalle loro squadre, a una vera e propria storia d’amore dichiarata ed esclusiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Heated Rivalry, la serie che combina sport e tematiche queer, arriva anche in Italia.

Heated Rivalry, disponibile in Italia da [data di uscita], ha catturato l’attenzione per la sua narrazione autentica della storia d’amore tra Shane e Ilya, protagonisti del mondo dell’hockey.

