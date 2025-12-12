Heated Rivalry 2 confermata | la serie diventata un fenomeno sui social ottiene il rinnovo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Heated Rivalry 2, la serie canadese ispirata a un popolare ciclo di romanzi, è stata ufficialmente confermata per una nuova stagione. Il successo sui social e l'interesse dei fan hanno portato al rinnovo di questo fenomeno televisivo, che prosegue le avventure dei suoi protagonisti e mantiene alta l'attenzione del pubblico.

Il progetto canadese ispirato a una famosa serie di romanzi bestseller ritornerà sugli schermi televisivi con una nuova stagione. Crave ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 di Heated Rivalry, la serie canadese che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo. La serie si basa sui romanzi bestseller Game Changers scritti da Rachel Reid e la prima stagione è composta da sei episodi della durata di un'ora. Il successo della serie La piattaforma di streaming canadese ha infatti confermato la fiducia alla serie drammatica LGBTQ+ ambientata nel mondo dell'hockey e ha stretto un accordo con HBO Max (in arrivo anche in Italia), che avrà i diritti per le prime due stagioni sul mercato europeo con l'esclusione del . Movieplayer.it

