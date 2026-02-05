Paura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante una gara, il campione canadese Mark McMorris è rimasto coinvolto in una caduta spettacolare. È stato subito soccorso e portato via in barella, mentre gli atleti e il pubblico restavano in tensione. La situazione ha scosso tutti gli spettatori presenti, e ora si attende di conoscere le sue condizioni.

Momenti di apprensione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dopo un incidente che ha coinvolto il campione canadese Mark McMorris. L’atleta è caduto durante le prove ufficiali di big air sulle nevi di Livigno, costringendo all’intervento immediato dei soccorsi e all’attivazione delle procedure di emergenza. Incidente durante le prove di big air a Livigno. L’episodio è avvenuto al Livigno Snow Park, impianto che ospita in questi giorni le sessioni di preparazione e le gare delle discipline di snowboard e freestyle. Secondo le prime ricostruzioni, McMorris stava effettuando un salto per testare la rampa del big air quando ha perso il controllo nella fase di volo o nell’atterraggio, finendo a terra con una caduta particolarmente violenta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paura alle Olimpiadi in Italia, terribile caduta! Il campione portato via in barella

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Una grave caduta durante un allenamento ha causato la paralisi di un noto campione dello sport sulla neve.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Paura del Covid alle Olimpiadi di Milano Cortina, gli olandesi: Mascherine e niente strette di mano; Se le Olimpiadi hanno paura di noi; Federica Brignone: Non prego, credo solo nel lavoro. Affronterò la paura; Ice alle Olimpiadi, Minzolini: Agenti sono simboli cui l'Italia dovrebbe distanziarsi.

Olimpiadi Milano-Cortina, paura per Mark McMorris: brutta caduta durante le proveL'atmosfera carica di adrenalina delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è stata scossa da un evento drammatico che vede protagonista uno dei volti ... thesocialpost.it

Paura del Covid alle Olimpiadi di Milano Cortina, gli olandesi: Mascherine e niente strette di manoHa destato sorpresa vedere gli atleti olandesi sbarcare alla Malpensa con le mascherine: sono le misure anti Covid per le Olimpiadi di Milano Cortina ... fanpage.it

Lo sgabuzzino Le Olimpiadi della paura #milanocortina26 #piantedosi #losgabuzzino #riccardobocca x.com

Va bene il trailer del Diavolo veste Prada 2 e le Olimpiadi, ma volete mettere il tappeto rosso dei Grammy Awards, l’unica occasione in cui le star non hanno - tanta - paura di osare con i look E andiamo, su. Chappell Roan per esempio, che indossa un abito facebook