Servono accertamenti Paura alle Olimpiadi invernali | la terribile caduta e perde i sensi

Durante le Olimpiadi invernali, il giovane atleta Luca Rossi è caduto violentemente sulla pista e ha perso i sensi, spingendo medici e spettatori a chiedere immediato intervento medico. La caduta si è verificata durante una discesa ad alta velocità, lasciando il pubblico raccapricciato e preoccupato per le sue condizioni.

Brutto incidente alle Olimpiadi. Pubblico in ansia, non solo intorno alla pista, ma anche davanti alla tv per il giovane atleta. Attimi di grande paura durante le qualificazioni di Big Air di sci freestyle ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, dove una caduta rovinosa ha gelato spettatori e addetti ai lavori, interrompendo la gara per diversi minuti. A Livigno il diciottenne Elias Lajunen ha perso l'equilibrio dopo un salto, finendo violentemente a terra: prima l'impatto con la schiena, poi con la testa. Il giovane sciatore è rimasto immobile per alcuni secondi, facendo temere il peggio, prima dell'arrivo dei soccorsi che hanno immediatamente raggiunto il punto della caduta tra il silenzio generale.