Investito e ucciso dal treno stop a circolazione sulla Circumvesuviana

Una tragedia si è consumata nei pressi della stazione di Vico Equense, dove un uomo è stato investito e ucciso da un treno della Circumvesuviana. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa per permettere le operazioni di soccorso e accertamenti. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa drammatica perdita.

Investito e ucciso dal treno della Circumvesiana. Tragedia a ridosso della stazione di Vico Equense. Ora nella tratta interessata la circolazione è interrotta. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come "causa investimento, avvenuto a 200 metri circa dalla stazione di Vico Equense, all'imbocco della galleria verso Castellammare, la circolazione è al momento interrotta tra Vico Equense e Castellammare di Stabia". Da ciò che comunica l'azienda di trasporto, la dinamica del sinistro al momento sembrerebbe far pensare ad un suicidio. "I viaggiatori – fa sapere ancora Eav – sono stati fatti scendere dai convogli e accompagnati dal personale del treno nella stazione di Vico Equense".

