Ha le cuffie 17enne travolto dal treno
Un giovane di 17 anni di Campobello di Mazara è stato investito e ucciso da un treno sulla linea tra Trapani e Castelvetrano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo indossava le cuffie e camminava lungo i binari quando è stato colpito. L’incidente è avvenuto in contrada San Nicola. La vittima si trovava nei pressi dei binari e non si è accorto del treno in arrivo. La polizia sta indagando sulle cause.
19.05 Un ragazzo di 17 anni,residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina, stava camminando vicino ai e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie. L'impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Ha le cuffie mentre lavora e non sente l’arrivo del treno: 17enne muore travolto a Campobello di Mazara
Leggi anche: Ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno: 17enne investito e ucciso dal treno in arrivoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le Google Pixel Buds 2a guadagnano due nuove colorazioni, ereditate da Pixel 10a; Le cuffie JBL con cancellazione del rumore crollano del 44% su Amazon; Ha le cuffie e non sente l'arrivo del treno, diciassettenne muore; Dov’è la funzione mancante di AirTag 2?.
Ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno: 17enne investito e ucciso dal treno in arrivoUn ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito dal treno a Campobello di Mazara mentre camminava con le cuffie. ilfattoquotidiano.it
Tragedia nel Trapanese: ha le cuffie e non sente l'arrivo del treno, muore un 17enneIl giovane, residente a Campobello di Mazara, stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto dell'arrivo convoglio ... rainews.it
Ha le cuffie e non sente l'arrivo del treno, morto 17enne - facebook.com facebook
Ha le cuffie e non sente l'arrivo del treno, muore 17enne. Stava camminando vicino ai binari nel Trapanese #ANSA x.com