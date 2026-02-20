Ha le cuffie 17enne travolto dal treno

Un giovane di 17 anni di Campobello di Mazara è stato investito e ucciso da un treno sulla linea tra Trapani e Castelvetrano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo indossava le cuffie e camminava lungo i binari quando è stato colpito. L’incidente è avvenuto in contrada San Nicola. La vittima si trovava nei pressi dei binari e non si è accorto del treno in arrivo. La polizia sta indagando sulle cause.