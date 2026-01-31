Testimone vicino a Sempio | Andrea ha sempre evitato conflitti non ha mai alzato le mani

Un testimone che ha conosciuto Andrea Sempio da anni dice di non credere alla sua colpevolezza. Secondo lui, Sempio ha sempre evitato i conflitti e non ha mai alzato le mani.

Un testimone che ha conosciuto Andrea Sempio da anni ha dichiarato di non credere alla sua colpevolezza, sottolineando che l’uomo ha sempre evitato i conflitti e mai alzato le mani. L’affermazione, rilasciata a un giornale locale, è stata raccolta in un contesto di crescente attenzione mediatica intorno al caso che vede coinvolto Sempio, un uomo di mezza età residente in una piccola città del Nord Italia. L’uomo, secondo chi lo conosce, ha sempre vissuto in modo riservato, con comportamenti pacati e una forte avversione per qualsiasi forma di aggressività. Il suo passato non presenta precedenti di violenza, né nei rapporti familiari né in quelli sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

