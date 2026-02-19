Snoop Dogg prega davanti all’Ultima cena di Leonardo da Vinci | Il giorno della vita

Snoop Dogg ha deciso di pregare di fronte all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, provocando sorpresa tra i visitatori. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, desiderosi di capire il motivo di questa scelta insolita. L’artista e rapper si è inginocchiato con rispetto davanti al capolavoro, mentre alcuni turisti scattavano foto. Nel frattempo, un gruppo di visitatori commentava tra loro, affascinato dalla scena insolita. La visita si è trasformata in un momento di curiosità e discussione tra gli spettatori presenti.

Non è gin & juice ma l'Ultima cena. Il momento esatto in cui la tavolata è in subbuglio, in verità vi dico qualcuno di voi mi tradirà, l'apostolo impulsivo (Pietro) impugna il coltello dietro lo schiena e si prepara alla lotta, Giacomo maggiore allarga le braccia incredulo e Tommaso alza il famoso dito. Sarò forse io, maestro Snoopy? Calvin Cordozar Broadus Jr, il tedoforo del rap, americano di Long Beach, sembra perdersi nel misticismo del Cenacolo. Una foto pubblicata dal direttore museale Angelo Crespi lo inquadra di spalle, gli occhi rivolti al capolavoro di Leonardo da Vinci, le braccia aperte: "Holy father". Nuova apparizione a Milano per Snoop Dogg, questa volta sulla terrazza del centro broadcasting allestito in piazza Duomo. il rapper ha ballato, gustato un gelato e salutato la folla che scandiva "Usa, Usa", trasformando l'attesa in uno show impro