carabinieri forestali recuperano un gufo ferito nel parco della caserma di grosseto

GROSSETO – All’arrivo in servizio nelle prime ore della mattinata odierna i carabinieri forestali di Grosseto hanno notato un grosso rapace mimetizzato a terra nel parco della caserma di Piazza del Risorgimento. I militari si sono avvicinatoall’animale nascosto nella vegetazione facendo attenzione a non spaventarlo accertando che si trattava di un esemplare di gufo europeo ferito vicino al becco e su una zampa; a causa delle lesioni il rapace era incapace di volare e quindi di alimentarsi. Inoltre, la permanenza a terra lo rendeva vulnerabile ad eventuali attacchi di altri predatori. L’intervento dei carabinieri della specialità è stato provvidenziale per garantire la sopravvivenza dell’animale che dopo essere sottoposto alle prime cure da parte di un medico veterinario specializzato, sarà affidato ad un centro di recupero che provvederà al reinserimento in natura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

