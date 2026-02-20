Guasto al tram in centro a Milano | traffico in tilt in Brera

Un guasto al tram nel cuore di Milano ha causato disagi nel quartiere di Brera. Il primo veicolo si è fermato, bloccando le vetture dietro di sé e creando lunghe code. Il traffico si è fermato completamente per circa trenta minuti, lasciando i mezzi pubblici e le auto in attesa. Molte persone si sono trovate ferme nel traffico, mentre i vigili urbani sono intervenuti per gestire la situazione. La circolazione è tornata alla normalità poco dopo.

È successo nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio in via Mercato, sul posto il pronto intervento di Atm che ha risolto il guasto I tram incolonnati uno dietro l'altro: il primo fermo, tutti gli altri bloccati. E traffico in tilt per circa mezz'ora. È quanto successo in via Mercato, a Milano (zona Brera), nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio. Tutto è accaduto intorno alle 15.45, come appreso da MilanoToday. Il guasto ha riguardato un "Sirietto", che ha avuto un problema al motore. I passeggeri sono stati fatti scendere sia dal mezzo in avaria sia da quelli rimasti in coda. Sul posto è intervenuto il pronto intervento di Atm: i tecnici hanno riparato il tram, che ha poi ripreso la marcia.

