Guardia Sanframondi si accende di colori | il Carnevale 2026 è pronto a stupire

Guardia Sanframondi si prepara a vivere una nuova edizione del Carnevale nel 2026, dopo aver annunciato un programma ricco di eventi e sfilate. La comunità locale ha lavorato intensamente per allestire carri colorati e maschere creative, coinvolgendo artisti e volontari. Le strade si riempiranno di musica, danze e allegria, trasformando il centro in un tripudio di colori e suoni. La festa prenderà il via tra poche settimane, promettendo momenti di grande festa per tutti.

Tempo di lettura: 3 minuti Un'esplosione di fantasia, musica e pura energia è pronta a travolgere le strade di Guardia Sanframondi in occasione della 2ª edizione del Carnevale a Guardia. Un evento che promette di superare ogni aspettativa, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove creatività e tradizione si incontrano in una festa collettiva senza età. Maschere scintillanti, coriandoli danzanti, carri allegorici spettacolari e un'intera comunità pronta a celebrare insieme: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Non sarà soltanto una sfilata, ma un vero e proprio viaggio nell'allegria che accompagnerà grandi e piccoli dalla mattina fino a sera, in un crescendo di emozioni.