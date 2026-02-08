tempo di carnevale dolci colori e giochi la piazza si accende

La piazza di Castel San Pietro si riempie di colori e allegria. Le strade si popolano di maschere e carri, mentre bambini e adulti si preparano a vivere una giornata di festa. Il Carnevale torna a coinvolgere tutta la comunità, portando dolci, giochi e tanta voglia di divertirsi.

Il fascino del Carnevale torna a invadere oggi strade e piazze di Castel San Pietro, in un’edizione che mira a incrociare culture e immaginari diversi. Il titolo scelto per la giornata di festa e di colori è infatti ’ Carnevale dei Mondi ’, con il centro storico che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per grandi e piccini. Il cuore pulsante dell’evento sarà la tradizionale sfilata in maschera, con ritrovo e partenza previsti per le 14,30 in Piazza Galvani. Il festoso corteo attraverserà le principali vie del centro, snodandosi tra via dei Mille, via Mazzini, via Cavour e via Matteotti, per concludere il suo tragitto nella tradizionale cornice di Piazza XX Settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

