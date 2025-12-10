Firmato un accordo tra procura e guardia di finanza per rendere più efficaci le confische patrimoniali

La Procura Generale di Firenze e la Guardia di Finanza hanno firmato un accordo operativo volto a potenziare le confische patrimoniali. L'intesa mira a rafforzare la lotta contro la criminalità economica e organizzata, migliorando l’efficacia delle azioni di contrasto e di confisca dei beni illeciti.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze e il Comando Regionale Toscana della guardia di finanza hanno siglato un memorandum operativo per rafforzare l’azione di contrasto patrimoniale contro la criminalità economica e organizzata.L’accordo, firmato dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

L'ultima beta dei Google Play Services nasconde nuovi sviluppi legati alla funzionalità "Motion Cu... ? tuttoandroid.net - Zazoom Social News

Siglato memorandum tra Procura Generale e Guardia di Finanza: stretta sui patrimoni frutto di attività illecite - È stato firmato oggi a Firenze un memorandum tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello e il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza per rendere più efficace il recupero dei beni ... Scrive gonews.it

Cosenza, firmato un protocollo per il contrasto ai reati tributari - L’accordo prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare complessivamente l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale ... Come scrive cosenzachannel.it

#MetroItalia, raggiunta l'intesa sulla gestione degli esuberi e firmato un accordo quadro su monitoraggio, appalti e innovazione digitale. ? L’accordo prevede il ricorso alla prestazione di isopensione per massimo 110 lavoratrici e lavoratori prossimi ai r Vai su Facebook

Gestione patrimonio immobiliare: firmato l'accordo con @AnacNazionale. Il protocollo d'azione è stato siglato dai Presidenti Busia e Fava rb.gy/0cisv6 Inps Comunica Vai su X