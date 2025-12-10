Firmato un accordo tra procura e guardia di finanza per rendere più efficaci le confische patrimoniali

La Procura Generale di Firenze e la Guardia di Finanza hanno firmato un accordo operativo volto a potenziare le confische patrimoniali. L'intesa mira a rafforzare la lotta contro la criminalità economica e organizzata, migliorando l’efficacia delle azioni di contrasto e di confisca dei beni illeciti.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e il Comando Regionale Toscana della guardia di finanza hanno siglato un memorandum operativo per rafforzare l'azione di contrasto patrimoniale contro la criminalità economica e organizzata.L'accordo, firmato dal.

