Sette nuove partite IVA apri e chiudi scoperte dalla Guardia di Finanza

Comunicato Stampa A Benevento e in diversi comuni del Sannio controlli mirati svelano attività inesistenti e irregolarità fiscali Dall’inizio dell’anno, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno eseguito diciassette controlli in materia di attribuzione di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sette nuove partite IVA “apri e chiudi” scoperte dalla Guardia di Finanza

