Guardalà sulla Juve | Le prossime tre partite saranno fondamentali per i bianconeri L’obiettivo deve essere uno solo

Guardalà intervenendo ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulla Juventus dando un obiettivo per il futuro. Le sue parole. Il clima in casa bianconera è teso, con una stagione che sembra essere arrivata a uno snodo cruciale. A tracciare il perimetro di questo momento delicatissimo è l’inviato di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che ha analizzato le insidie che attendono la squadra di Spalletti nei prossimi sette giorni. Tra campionato ed Europa, la Juventus non può più permettersi passi falsi, pena il rischio di veder sfumare gli obiettivi stagionali principali. Secondo l’analisi di Guardalà, il calendario mette i bianconeri di fronte a sfide che non ammettono distrazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Condò esclude la Juve dalla lotta Scudetto: «La sconfitta contro il Cagliari è una doccia gelata. L’obiettivo dei bianconeri deve essere uno solo»

Leggi anche: Del Piero crede nello Scudetto: «La Juve deve puntare al massimo finché la matematica non ti condanna. Champions League? L’obiettivo deve essere uno solo»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Diretta Monza-Juve Stabia: dove vederla in tv e live streaming; Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Inter-Juventus, dove vedere il derby d'Italia in tv: gli orari; Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Guardalà: Prossime tre gare decisive per il futuro della Juventus, Como e Roma peseranno...Intervenuto a Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato di una settimana decisiva per il futuro della Juventus: Ci sono partite molto complicate, molto difficili, a cominciare da quella ... tuttojuve.com

Guardalà fa il punto su Thuram: «Il centrocampista sarà a Milano con i compagni e poi si deciderà l’utilizzo. C’è questa sensazione»Guardalà ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Thuram confermando che il giocatore è a forte rischio. Le ultime La vigilia di San Siro si tinge di incertezza per la Juventus, ... juventusnews24.com

Di Marzio: “Novità importante in casa Juventus. Come raccontato da Giovanni Guardala di Sky Sport, il club bianconero ha fatto ricorso per la squalifica di Pierre Kalulu ed è stato respinto. La volontà della Juventus è quella di non mollare, motivo per cui la pro x.com

Juventus Women, guarda chi c’è Anche Alex Del Piero presente all’Allianz Stadium per seguire il match delle ragazze di Massimiliano Canzi contro il Wolfsburg #delpiero #juventus #women #dimarzio - facebook.com facebook