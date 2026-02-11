La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, attacca il governo italiano e l’Unione Europea, chiedendo più investimenti condivisi. “Noi non possiamo rafforzare la competitività europea senza investimenti comuni”, dice. La sua voce si leva anche contro l’atteggiamento del governo italiano, che definisce “resa”. La situazione politica si fa più tesa mentre si discute di come rilanciare l’economia e rafforzare l’Europa.

Roma, 11 gov. (Adnkronos) - "Noi non possiamo rafforzare la competitività europea senza investimenti comuni. Il bilancio europeo è troppo debole per affrontare le sfide dei nostri tempi, è un bilancio che non arriva nemmeno al 2% del Pil complessivo dell'Ue. Dobbiamo invece concentrarci sugli investimenti comuni per un grande pianto industriale e sociale europeo che accompagni la conversione ecologica e digitale". Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione dell'appello Pd 'Verso gli Stati Uniti d'Europa'. "In questo senso gli eurobond sono necessari e mi spiace sentire un atteggiamento di resa da parte del ministro Tajani e del governo italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Ue: Schlein, 'servono investimenti comuni, ma da governo atteggiamento resa'**

